Cote d'Ivoire: Marathon du district d'Abidjan - Le sponsor officiel annonce une cagnotte pour la prise en charge des malades du cœur...

Marathon du district d'Abidjan : Le sponsor officiel annonce une cagnotte pour la prise en charge des malades du cœur...

La 4ème édition du marathon international du district d'Abidjan se déroulera le jeudi 15 novembre 2018. L'information a été donnée le 18 octobre à Abidjan-Plateau par le Comité d'organisation dudit marathon et le sponsor officiel, Orange Côte d'Ivoire.

Il faut noter que le top départ du circuit sera donné au district d'Abidjan dès 7 heures du matin et l'arrivée est prévue au palais des sports de Treichville.

Pour ce qui est de la contribution du sponsor officiel à travers la Fondation Orange Côte d'Ivoire (Foci), son directeur Joseph Pitah a indiqué que la Fondation organisera à cette occasion « Le challenge Cœur Solidaire ». Il s'agit, dira-t-il, de motiver « chacun des participants à faire de ses efforts physiques le déclencheur d'une cagnotte pour la prise en charge des malades du cœur de familles vulnérables. De sorte que, 1km parcouru ferait gagner 1000 FCFA à la cagnotte jusqu'à atteindre 10 millions de FCFA ». Et de préciser que la Foci prendra entièrement à sa charge cette cagnotte et la remettra à la Fondation de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan, fleuron national de renommée régionale et internationale pour les cas recommandés. »

Pour la Foci, « le Marathon International du District d'Abidjan est l'occasion de lancer la sensibilisation pour une lutte plus efficace contre les Maladies Cardiovasculaires et l'Hypertension artérielle et ces pathologies connexes.» Ainsi, les participants attendus, athlètes professionnels ou amateurs, auront la possibilité d'apprendre « les bons gestes pour un cœur sain » le long de leur parcours grâce aux conseils des partenaires sociaux de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, spécialisés dans la cardiologie générale et dans la cardiologie sportive. »

Il faut indiquer que plusieurs circuits sont prévus au cours de ce marathon, à savoir le 3km; le 10km; le 21km et le 42km. Quelle que soit leur performance, les participants auront une médaille a annoncé l'organisateur de ce marathon, Victor Yapobi.

Au cours de ce marathon les vainqueurs de chaque circuit partiront avec des trophées et médailles. Le grand vainqueur sera celui du 42 km qui remportera la cagnotte de 10 millions de FCFA. S'agissant des innovations, les organisateurs ont prévu de classer tous les participants en donnant leur temps (chrono) grâce aux différentes antennes installées à l'arrivée et aussi grâce aux dossards accrochés des athlètes.

Pour participer à ce marathon, les candidats devront s'inscrire en ligne sur le site www.marathondecôtedivoire.com. Ils devront par la suite imprimer leur fiche d'inscription et retirer leurs kits composés de dossards, au parc de sport du 10 au 14 novembre 2018. Il faut noter que le circuit de 3km est gratuit, le 10 km coûtera deux mille francs cfa, le 21 km 5000 francs cfa et le 42 km dix mille francs cfa.