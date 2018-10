Cote d'Ivoire: Promotion des droits de l'homme - Mise en place d'une plateforme de collaboration entre Zébéyoux et la société civile

Les responsables des Organisations de la société civile présents ont dans l'ensemble apprécié cette initiative d'Aimée Zébéyoux. Au cours de la rencontre, la secrétaire d'Etat n'a pas manqué de présenter les attributions de son département aux responsables des Ong. On note qu'il y a trois directions au sein du Secrétariat d'Etat chargé des Droits de l'Homme : la Direction des affaires étrangères, la Direction de la protection des droits de l'homme et la Direction de la promotion des droits de l'homme.

« Si je suis aujourd'hui de l'autre côté, c'est dans le but de continuer l'œuvre que nous avons si bien commencée ensemble. Notre objectif commun, c'est de contribuer au renforcement de l'Etat de droit en Côte d'Ivoire de sorte que les droits de l'homme soient plus respectés. Croyez-moi, le gouvernement met un accent particulier sur le domaine des droits de l'homme. C'est pour cela que nous devons tous converger dans cette direction et fédérer nos efforts pour être plus efficaces », souligne Aimée Zébéyoux.

