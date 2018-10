Cote d'Ivoire: Tournoi de la confraternité - La 18ème édition se déroulera du 3 novembre au 1er décembre 2018

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) et Brassivoire, sponsor de l'édition 2018, ont procédé, le 17 octobre 2018, à la salle de conférence de la Ligue professionnelle à Treichville, à Abidjan-Treichville, au lancement et tirage au sort de la 18e édition du tournoi de la confraternité.

Il faut noter qu'à l'issue du tirage au sort ce sont quatre (4) poules et 16 équipes issues des organisations professionnelles de la presse qui vont s'affronter. Et cela, durant un mois, du 3 novembre au 1er décembre 2018 au Stade de la Haute Fréquence de Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), à Abidjan-Cocody.

A cette cérémonie, Ricardo Zama a représenté le parrain, Ahmadou Bakayoko, directeur général de la Rti. Il avait à ses côtés Sam Etiassé, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de Football (Fif) représentant le président Sidy Diallo, Traoré Moussa Président de l'Unjci et Dabila Ouattara, Corporate Affairs Manager à Brassivoire, sponsor de cette 18ème édition.

M. Zama a souligné que ce tournoi constitue un cadre de renforcement de la fraternité et de la confraternité entre les différents acteurs de la presse. Aussi a-t-il relevé l'esprit de solidarité et de fair-play prôné à travers ce tournoi. Avant de se réjouir dans ses envolés lyrique du soutien et «apport propitiatoire» de Brassivoire qui a décidé d'accompagner les journalistes durant tout le tournoi de la confraternité.

Quant à Dabila Ouattara, il a inscrit se soutien dans le cadre des bonnes relations entre l'entreprise et la presse depuis le lancement des activités du groupe en Côte d'Ivoire. « C'est un acte sociétal qui s'inscrit dans la droite vision du groupe à savoir « brasser un monde meilleur » et « grandir avec sa communauté », a-t-il fait savoir. Et d'annoncer que son groupe va en marge de se accompagnement sponsoriser les deux équipes féminines qui y prendront part.

A noter que le vainqueur part avec une enveloppe de 300 mille FCFA, le finaliste malheureux 200 mille F Cfa et le 3e empoche la somme de 100 mille FCFA.

Les poules

Dans la poule A : Unjci, APECI, URPCI et UNICI

Dans la poule B : OFREPCI, CNDPCI, UPMCI, EDPESCI,

Dans la poule C : RJPCI, UJOCCI, ANEJCI, UNETCI

Dans la poule D : l'Intersyndicale, Média For Change, UPLCI, PEPRELCI