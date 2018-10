Burkina Faso: Élimination des mutilations génitales féminines - Tolérance 0 d'ici à 2030

C'est au regard de l'expérience dans le domaine de la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines que l'Union africaine en partenariat avec le programme conjoint UNFPA-Unicef pour l'élimination des mutilations génitales féminines (MGF) , a désigné le Burkina Faso lors d'une conférence internationale au Maroc en 2017, pour abriter une conférence de haut niveau sur ce « fléau ».

79 cas de mutilations génitales féminines ont été enregistrés au cours du mois de septembre 2018. Pour Nafissatou Diop, coordonnatrice du programme conjoint UNFPA-Unicef pour l'abandon des MGF : « la mutilation est vue par les poches de résistance comme une norme sociale. Pour les amener à changer de mentalité, il faut proposer une autre norme, celle de maintenir la fille sans excision et leur présentant le côté positif plutôt que celui négatif».

Selon Ursule Viviane Taro, chef de département chargé des questions juridiques et des relations avec les acteurs, cet événement a pour but de consolider l'engagement politique mondial, de renforcer l'action nationale et de planifier des stratégies spécifiques pour construire un vaste mouvement en faveur de l'élimination des MGF. «Elle se veut également un cadre d'échanges avec les partenaires y compris ceux de la commission africaine d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, du comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants ainsi que de l'union européenne » a-t-elle ajouté.

Sur quatre jours, cette conférence se déroulera en deux phases. La première sera consacrée à un dialogue politique les 22 et 23 octobre. Elle réunira 300 participants, venus des pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, de l'Indonésie et du Yémen, dont des épouses de chefs d'Etat, des membres de gouvernement chargés de la problématique des MGF, des représentants d'ONG et d'associations internationales partenaires du programme conjoint et de l'Union africaine.

La seconde phase à savoir le dialogue technique qui se tiendra les 24 et 25 octobre sera réservée aux échanges entre experts. Il s'agira de partager les bonnes pratiques et de redéfinir de nouvelles stratégies et perspectives pour atteindre des objectifs escomptés d'ici à 2030. Il est à noter que 34 pays prendront part à cet événement et selon les conférenciers du jour, cette conférence mettra le Burkina Faso sous les projecteurs de la scène internationale en tant que leader dans le domaine de la lutte contre les MGF.