Cette campagne s'étendra jusqu'au 13 décembre prochain, en espérant que « les 20 ans ne vont pas passer sans que quelque chose de fort puisse se passer dans le dossier Norbert Zongo en justice ». Pour les organisateurs, la meilleure façon de mener ce combat, c'est de faire une campagne média. C'est ainsi qu'à travers « le Club de presse », émission du centre de presse en partenariat avec des chaînes de télévision et de radio, le décor a été planté par le biais d'une émission spéciale consacrée à ce « triple 20 ans ». L'émission en question, sert de lancement de ladite campagne. Ainsi, à la suite de celle-ci et selon Abdoulaye Diallo, d'autres actions seront menées jusqu'au 13 décembre, date commémorative de l'assassinat de Norbert Zongo.

En effet, il s'agit pour les organisateurs de marquer le coup en saisissant l'opportunité de la 20e édition de la journée nationale de la presse et du 20e anniversaire du centre national de presse. Car pour la petite histoire, « la journée nationale de la liberté de la presse est une idée de Norbert Zongo lui-même, parce qu'à l'époque, quand on organisait la première édition, Norbert Zongo vivait toujours, parce que c'était en octobre 1998. Le Centre de presse ayant été inauguré en mai 1998. Deux mois après la première édition, Norbert Zongo a été assassiné. Le centre a changé de nom et a été baptisé du nom de Norbert Zongo. Ça fait 20 ans que nous menons la lutte avec tous les médias du Burkina, avec tous les démocrates, tous les défenseurs des droits humains pour qu'on puisse faire justice pour Norbert Zongo ».

