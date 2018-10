Nigeria/Afrique du Sud: Groupe E - Le Nigeria double les Bafana, les petits poucets largués

Après leur probant 4-0 du match aller, les Super Eagles ont assuré le spectacle et le résultat à Sfax face à la Libye (3-2). Six points pris et une première place ravie à l'Afrique du Sud.

Les Bafana n'ont pas réussi, eux, à confirmer le cinglant 6-0 du match aller. Et sont tenus en échec àMahé par les Pirates des Sychelles (0-0). Mais il faudrait un scenario incroyable (défaite des Bafana contre le Nigeria lors de la 5e puis face à la Libye) pour que les deux géants anglophones ne soient pas du voyage en juin prochain.

Seychelles-Afrique du Sud : 0-0

Libye-Nigeria :2-3 (1-2)

Buts : Zubya (35e) et Benali (76e) pour la Libye, Ighalo (14e et 81e) et Musa (17e) pour le Nigeria

Classement

1) Nigeria, 9 pts, 2) Afrique du Sud, 8 pts, 3) Libye, 4 pts, 4) Seychelles, 1 pt