Rwanda: Richard Sezibera remplace Louise Mushikiwabo à la tête du ministère des Affaires Étrangères

Par ailleurs, le Rwanda joue un rôle déterminant dans les processus de paix sur les crises politiques qui sévissent dans des pays de la région. À travers sa machine diplomatique, Kigali est fortement impliqué dans la résolution des conflits en RDC et notamment en République centrafricaine. Sur le plan international, Paul Kagamé semble se lancer dans une perspective d'harmonisation de ses relations avec l'opinion. Il dégage aujourd'hui une image plus démocratique dans sa politique intérieure concrétisée par l'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Une lourde mission et de nouveaux défis pour la dernière recrue du Président KAGAMÉ, qui a désormais en charge la diplomatie Rwandaise.

C'est une diplomatie aux enjeux politiques et économiques énormes que va piloter Richard Sezibera. Le Rwanda est devenu un pays de référence, suite à ses bonds économiques, mais surtout le leadership qu'incarne le président Paul Kagamé sur la scène continentale africaine, qui fascine. Sa politique diplomatique porte les couleurs de l'union africaine, une organisation qui est dans une dynamique d'imposer ses atouts et sa vision sur le plan international.

Agé de 54 ans, Richard Sezibera a occupé le poste de secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est de 2011 à 2016. Dans son parcours, il a eu aussi à occuper plusieurs fonctions administratives. Sezibera a été également ambassadeur du Rwanda aux Etats Unis au Mexique en Argentine et au Brésil.

