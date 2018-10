Congo-Kinshasa: RSF demande la libération immédiate de cinq journalistes arrêtés en RDC

"Il est invraisemblable et consternant que des services de la police procèdent à l'arrestation de journalistes qui ont révélé l'ouverture d'une enquête policière pour des détournements présumés, déplore Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF. Ces journalistes n'ont fait que leur travail en portant à la connaissance du public une enquête en cours. Ils n'ont rien à faire derrière les barreaux et doivent être libérés sans délai".

Les journalistes Octave Mukendi, Bruce Landu, Roddy Bosakwa, Dan Luyila et Laurent Omba se trouvent depuis ce matin à la direction des renseignements de la police nationale congolaise à Kinshasa. D'après les informations obtenues par RSF, ils ont été arrêtés entre 5h et 6h du matin à la rédaction d'AfricaNews. Ce tri-hebdomadaire très populaire de la capitale avait publié un article le 12 octobre dernier sur l'ouverture d'une enquête par les services de l'Inspection générale de la police concernant le détournement présumé de nourriture dans une école de formation de la police.

