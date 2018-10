Seychelles: La recherche de pétrole va débuter dans la zone gérée par les Seychelles et Maurice

Une nouvelle étude visant à explorer les réserves potentielles de pétrole devrait débuter dans une zone gérée conjointement par les Seychelles et Maurice.

Patrick Joseph, directeur général de PetroSeychelles, a déclaré mardi à la SNA que les deux pays souhaitaient exploiter les ressources potentielles pouvant être présentes dans la zone de gestion conjointe (JMA).

«Pour y parvenir, nous devons savoir ce qu'il y a à cet emplacement. Ceci peut être réalisé en effectuant des levés sismiques dans un premier temps et en forant plus tard.

Le meilleur moyen d'obtenir ces données acquises consiste à mener une enquête auprès de plusieurs clients dans le cadre duquel un sous-traitant en systèmes sismiques procède à celle-ci à ses frais et vend les données à plusieurs parties intéressées », a déclaré M. Joseph, ajoutant que les Seychelles et Maurice auraient l'avantage à obtenir les données et une part des revenus des ventes de ces derniers.

L'enquête sismique sera entreprise par une société basée au Royaume-Uni. Spectrum Geo est une entreprise possédant une vaste expérience dans la réalisation de telles enquêtes multi-clients. Ils ont été sélectionnés au moyen d'un processus d'appel d'offres concurrentiel. On ne sait pas encore quand l'enquête débutera.

La zone de gestion conjointe est le mécanisme de juridiction conjointe entre les Seychelles et Maurice sur une zone des fonds marins et de son sous-sol sous-jacent dans la région du plateau des Mascareignes. Il exclut l'eau et les organismes vivants situés au-dessus du plateau.

Un traité a été signé en 2012 et les deux nations insulaires ont obtenu les droits sur des fonds marins supplémentaires couvrant plus de 400 000 kilomètres carrés dans l'océan Indien.

Le processus comprenait la préparation d'une soumission conjointe du plateau continental à la Commission des limites du plateau continental dans le cadre d'un processus convenu au niveau international et établi par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

Les Seychelles et Maurice ont créé la première zone de gestion conjointe du monde couvrant une telle zone et une commission mixte chargée de coordonner et de gérer l'exploration, la conservation et la mise en valeur des ressources vivantes et non vivantes des fonds marins de la région.

M. Joseph a déclaré que des réunions avec leur homologue mauricien sur l'exploration avaient eu lieu. «Toutes les activités dans la zone de gestion conjointe sont régies par le traité signé entre les deux États. Les discussions se poursuivent régulièrement », a expliqué le directeur général.

Un comité technique mixte se réunit également régulièrement. Selon M. Joseph, "il est trop tôt pour dire qu'il existe des indices de réserves de pétrole mais la configuration géologique de la zone de gestion commune en donne la possibilité".

Mais que se passera-t-il si du pétrole est découvert? "Si du pétrole est trouvé, l'entreprise devra évaluer la découverte pour voir si elle est commerciale et, le cas échéant, soumettre un programme de développement", a déclaré M. Joseph.

Le chef de la direction a ajouté que «si cette proposition est approuvée, la société versera une redevance dès le début de la production et une fois qu'elle commencera à générer des bénéfices, elle paiera également un impôt sur le revenu du pétrole. Les Seychelles et Maurice se partageront ces revenus à parts égales. "

Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand l'enquête débutera, mais M. Joseph a déclaré que ce serait dès que Spectrum Geo aura terminé son exercice de pré-marketing.

Une réunion de la commission mixte et une réunion du comité technique devraient se tenir aux Seychelles - un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental - au mois de décembre.

Actuellement, Sub-Sahara Resources Limited (SSRL) - une société australienne a commencé l'exploration pétrolière dans les eaux des Seychelles. Jusqu'à l'année dernière, la JOGMEC (Société nationale des hydrocarbures du Japon) était la seule à entreprendre des activités d'exploration dans les eaux des Seychelles. La licence de la société a expiré au mois de février.