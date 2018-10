Madagascar: Festival Stritarty - Antsiranana décorée de « graffiti »

Si en 2016, le festival n'a reçu qu'une dizaine d'artistes, cette année la ville de Diégo-Suarez a recueilli plus de trente artistes nationaux et internationaux.

Du 10 au 13 octobre s'est déroulée la troisième édition du Festival Stritarty, un festival des arts urbains, organisé chaque année par l'Alliance française de Diego Suarez. Ayant vu le jour en 2016, et créé à Diego Suarez avec la volonté de développer le « streetart », notamment les arts visuels, pour la troisième édition cette année, une dizaine d'artistes a été invitée, venant d'autres régions de Madagascar comme Antananarivo, Majunga ; et d'ailleurs, de La Réunion, du Mali, afin de travailler en collaboration avec des artistes de la ville de Diego. Stritarty était cette année placé sous le signe du métissage. Un métissage d'artistes mais également un métissage d'arts puisque la peinture et le « graffiti » ont été mêlés au parcours, au cirque, au hip-hop et au breakdance.

