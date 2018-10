Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Essor de Fianarantsoa dans le Fisandratana

Pour sa douzième journée de campagne, le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina est venu à la rencontre de la population de Fianarantsoa, dans la région de Haute-Matsiatra. Dans la matinée d'hier, il s'est rendu dans la capitale du Betsileo, pour exposer, comme il l'a fait dans d'autres localités, son projet de société.

A cette occasion, des citoyens de tous horizons, adultes comme jeunes, ainsi que plusieurs élus lui ont témoigné leur reconnaissance. La Vision Fisandratana, vision de développement du candidat pour les cinq prochaines années, a été présentée à la population. Arrivé à l'aéroport de Beravina Fianarantsoa, Hery Rajaonarimampianina a poursuivi son trajet entouré des habitants de Fianarantsoa, venus l'accueillir et l'escorter jusqu'à la place de la Gare où s'est tenu le meeting. Le candidat N°12 a ensuite pris la parole devant ses sympathisants, exposant l'ensemble des projets qui se sont concrétisés dans cette grande ville : entre autres, l'installation de centres de santé, la modernisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que la construction et la réhabilitation de canaux d'irrigation.

Retombées positives. Un nouvel essor économique de Fianarantsoa et de sa région, qui s'inscrit dans la Vision de développement Fisandratana, est à l'ordre du jour puisqu'il est prévu d'améliorer les axes de circulation passant par la ville. Il s'agit en effet de faciliter les échanges de marchandises et la mobilité de la population pour bénéficier des retombées positives de l'agriculture et de l'élevage. Dans cette perspective, le candidat N°12 a annoncé la construction imminente d'une voie routière et du transport ferroviaire d'Antananarivo à Fianarantsoa. La réhabilitation totale de l'axe ferroviaire Fianarantsoa-Manakara (FCE) est elle aussi prévue, car son financement intégral est aujourd'hui disponible. Concernant le FCE, il joue un rôle primordial pour l'essor économique de la région, malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Sa réhabilitation va booster notamment l'économie des régions de Vatovavy Fitovinany et du Sud-Est du pays.

Réalisations. À Fianarantsoa, Hery Rajaonarimampianina n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude face à la confiance que ses sympathisants lui ont témoigné : « Votre choix, tout comme votre présence ici, ne peuvent être monnayés. Pour le 7 novembre, votez en toute votre âme et conscience en projetant toujours votre propre vision sur le long terme. Songez toujours à la justice, au respect de la loi et surtout des valeurs malgaches. Vous êtes témoins des réalisations et tout comme moi, vous êtes disposés à les perpétuer pour le développement de vos localités et de notre pays.

Alors, ne vous laissez pas influencer par les promesses des autres candidats, qui ne seront même pas tenues. Je suis, désormais, prêt à relever le défi, mes réalisations et ma loyauté à votre égard constituent ma seule puissance et je sais que nous remporterons la victoire. Ensemble, nous avions déjà jeté les bases du développement et ensemble, nous en érigerons toute la structure». A l'instar des autres districts qu'il a visités, les fianarois ont répondu massivement à l'appel du candidat n°12 en assistant massivement au meeting de ce dernier. Ce fut une occasion pour eux d'en savoir plus sur le programme de Hery Rajaonarimampianina.