Madagascar: Marc Ravalomanana - Développement à partir des Fokontany

La campagne électorale du candidat n°25 atteint la vitesse de croisière. Hier, il a visité neuf localités dont Alakamisy Ambohimaha, Ifanadiana, Mananjary, Nosivarika, Soavina, Antanambao Manampotsy, Anosibe An'Ala et Moramanga.

Devant la population de la commune rurale d'Alakamisy Ambohimaha (district de Lalangina), Marc Ravalomanana a déclaré que le développement du pays partira de la base. « Ce développement sera à commencer au niveau des Fokontany et des communes. Les Chefs de Fokontany et les Chefs de région seront à élire. », a-t-il affirmé. Une manière pour lui de rassurer que la décentralisation effective fait partie de ses priorités dans son Manifesto et le MAP2.

Le maire d'Alakamisy Ambohimaha a fait savoir que sept maires sur 16 du district de Lalangina ont été élus sous les couleurs du TIM. « Nous sommes prêts à vous (NDLR : Marc Ravalomanana) faire gagner à l'élection du 07 novembre. », a-t-il promis. A Ifanadiana, le délestage continue de sévir. « J'ai une solution à ce délestage. J'ai également une solution à vos problèmes liés à l'état des routes dans votre district. A l'époque, j'ai construit 9.000 km de route. Nous allons encore en construire. », a martelé le candidat n°25.

Solutions aux problèmes. D'autres problèmes ont été aussi évoqués par la population locale lors du passage du candidat Marc Ravalomanana. Le maire de la commune d'Ifanadiana a fait constater que l'état des routes s'est dégradé, les enfants ne sont plus scolarisés et le vol d'ossements humains continue de faire des victimes. « Votre retour au pouvoir constitue la seule solution à ces problèmes. », a-t-il déclaré en s'adressant à Marc Ravalomanana. Le maire d'Ifanadiana de rajouter : « Vous aurez plus de 80% des voix à Ifanadiana. »

Dans son intervention, le candidat n°25 a laissé entendre que la lutte contre l'insécurité sera renforcée, la confiance de la population envers la Justice sera rétablie, les forces de l'ordre seront mieux équipées et la bonne gouvernance sera à restaurer. Dans la Capitale, la femme du candidat n°25 poursuit ses descentes au niveau des arrondissements. Lalao Ravalomanana s'est rendue hier au marché d'Andravoahangy où elle s'est directement entretenue avec les paysans qui y vendent leurs produits. Lalao Ravalomanana a rassuré que le candidat n°25 est prêt à aider les paysans à améliorer leur production.