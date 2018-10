Madagascar: Fara West Faravohitra - Voahirana Andriambelo rend hommage à Aretha Franklin

Avant de regagner les bancs de l'école, les enfants mélomanes auront le champ libre au skate Park. Demain sera le rendez-vous tant attendue de l'unique festival enfantin de Madagascar baptisé Ankiz'mozika festival. Plusieurs talents en herbe de la musique malgache se relayeront sur scène. Des enfants issus de presque toutes les écoles de musique de la Grande île y passeront. Une couleur arc- en-ciel de musique remplira l'après-midi. Allant des percussions jusqu'au cuivres en passant par des instruments plus basiques, sans exclure le vocal. Un moment stratégique pour les découvreurs de talents, et un plaisir musical à découvrir pour le grand public.

Grand rendez-vous pour les adeptes du kalon'ny fahiny ! Rolland Raelison compte célébrer en grande pompe ses 60 ans de scène comme il se doit. Une bonne ambiance nostalgique se promet avec le chanteur de charme au micro et au piano, Hanitra et Faniry Raelison tout en comptant les musiciens complices. Les meilleurs morceaux de son répertoire sont à prévoir.

La disparition de l'Idole des jeunes marque encore les esprits. Ce soir c'est en hommage à Aretha Franklin que Voahirana Andriambelo chantera au Fara West Faravohitra. Évidemment, les tubes de reine de la soul rempliront le répertoire. Entre ses tubes et les morceaux les moins inconnus, le choix est multiple. Si elle porte le patronyme d'illustres musiciens, Voahirana Andriambelo est également une grande voix du jazz malgache. Une figure qui n'est plus à présenter dans le milieu.

