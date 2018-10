Madagascar: Filière vanille - Un partenariat gagnant-gagnant entre l'entreprise Kerry et les planteurs de la SAVA

Bon an mal an, la filière vanille de Madagascar continue d'intéresser les grandes entreprises étrangères.

Figurant parmi les plus importants utilisateurs de matières premières pour l'industrie agroalimentaire, la société irlandaise Kerry développe, dans le monde, de nombreux partenariats avec des planteurs pour un approvisionnement durable et équitable. Et ce, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

Education

Depuis 2014, Kerry a initié le programme « Tsara Kalitao » (bonne qualité), en lien avec Gigi Chan Hoi, gérante de Authentic Products basé à Antsirabe Nord. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant entre Kerry et les planteurs de vanille. En effet, dans le cadre du programme « Tsara Kalitao », les planteurs s'engagent à fournir de la vanille de haute qualité à Kerry. En échange, Kerry, qui achète les produits à un prix équitable, apporte aux planteurs et leurs familles un appui important dans le domaine de l'éducation des enfants. Mis en œuvre en 2015, le programme « Tsara Kalitao » priorise le renforcement de la capacité des jeunes à réussir l'examen du CEPE, afin qu'ils puissent accéder plus facilement aux collèges. Une phase pilote a été initiée dans trois écoles du village d'Ambohimanarina, dans la Commune de Maroambihy, District de Sambava, afin de relever le niveau qui était encore faible en 2016, avec un taux de réussite de 21%.

Réussite encourageante

Depuis, les choses se sont améliorées. En effet, grâce à des actions menées en collaboration avec les services de la Direction Régionale de l'Education Nationale (DREN) de la SAVA, et les équipes pédagogiques, le programme enregistre actuellement des résultats très encourageants avec un taux de réussite de 90% au dernier examen du CEPE. Une réussite encourageante pour les responsables qui ont décidé d'étendre le programme aux 19 écoles des 11 villages partenaires. Désormais, plus de 3 000 jeunes sont concernés par le programme « Tsara Kalitao ». Lors d'une rencontre avec des représentants de Kerry qui séjournent actuellement à Madagascar, le Maire de la Commune de Belambo, les Directeurs d'écoles et les instituteurs ont remercié cette entreprise irlandaise d'avoir mis en priorité l'amélioration du système éducatif chez eux. Ils ont promis de faire partager leurs expériences aux autres paysans des villages et ont souhaité la continuité de ce partenariat gagnant-gagnant avec Kerry. Pour leur part, les représentants de Kerry et d'Authentic Products ont indiqué que « l'éducation est la fondation du développement et de l'amélioration du niveau de vie ».