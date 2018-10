Madagascar: SAMVA - Des véhicules de ministères réquisitionnés pour l'assainissement d'Antananarivo

Bouc émissaire. En cette période de campagne électorale, des mauvaises langues pointent du doigt la commune urbaine d'Antananarivo sur le problème des ordures dans la capitale, et ce dans l'objectif inavoué de salir l'image du candidat Marc Ravalomanana qui n'est autre que le mari du maire d'Antananarivo. Or, si les ordures ne sont pas régulièrement ramassées, c'est parce que la SAMVA serait défaillante dans sa mission. Raison pour laquelle, le président de la République par intérim prend le taureau par les cornes en mobilisant tout le gouvernement à donner un coup de pouce à la SAMVA.

Le président Rivo Rakotovao a ainsi demandé aux départements ministériels concernés d'activer les procédures pour que « ces camions soient rapidement à disposition et opérationnels » , et a appelé à ce que la maintenance de ces véhicules soit suivie de près ».

Puisque la SAMVA n'est plus rattachée à la Commune urbaine d'Antananarivo, le président de la République par intérim Rivo Rakotovao, lors du Conseil des ministres d'avant-hier, a confirmé la décision du gouvernement de l'équiper en matériels roulants « afin de parfaire l'enlèvement des ordures et l'assainissement de la Capitale ».

