Madagascar: Vague de chaleur - Hausse importante de la température sur les Hautes Terres

La chaleur étouffante et le soleil de plomb de ces trois derniers jours s'apparentent réellement à une canicule. Hier, la température maximale a atteint les 36°C avec une baisse des précipitations généralisées sur toute l'île.

Ce climat sec va être davantage accru, ce jour, sur les Hautes Terres où les températures sont plus élevées que celles d'hier. Aujourd'hui, une hausse de la température est également prévue par la météo, accompagnée par une baisse notoire des précipitations. La température maximale est prévue être de 35°C et sera localisée dans l'ouest et le moyen-ouest (Majunga, Maevatanàna). Notons que la canicule n'est pas sans conséquences sur la qualité de vie des citoyens et leur productivité ; surtout en milieu urbain, et combinée à la pollution qui ne fait qu'aggraver les problèmes de santé des habitants ; notamment ceux d'ordre respiratoire et les problèmes de déshydratation concernant les enfants et les personnes âgées.

En ce qui concerne la productivité, outre le fait évident de causer la torpeur, la canicule peut causer des malaises et ainsi des arrêts-maladies. Dans des cas extrêmement graves, la canicule peut entraîner la mort, comme ce qui est survenu lors de l'été caniculaire dans l'Hexagone en 2003, provoquant la mort de 15 000 personnes.