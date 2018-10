Madagascar: Volley-ball / Championnats de Madagascar - GNVB-CNaPS Sports, acte II en finale

La CNaPS Sports va-t-elle enfin remporter son premier titre.

C'est le bouquet final des sommets nationaux séniors hommes et dames de volley-ball ce jour au Gymnase de Toliara. Stef'Auto de Toamasina affrontera Bi'AS Analamanga chez les dames et CNaPS Sports Itasy contre GNVB du côté des hommes.

Dés le début du championnat, les affiches des finales ont été prévisibles. Les équipes de la Gendarmerie nationale volley-ball (GNVB) et Stef'Auto peuvent défendre leur titre, si de leur côté, Bi'AS et CNaPS Sports sont en course pour leur premier sacre national.

Remake 2017. Comme on s'y attendait, le scénario va se reproduire pour la finale de l'édition 2018. CNaPS Sports Itasy va de nouveau affronter la GNVB, tenante du titre. L'année dernière, la finale n'a pas pu se jouer jusqu'à la fin à cause d'un litige entre les deux équipes. Hier en demi-finale, l'équipe de la CNaPS Sports a défait les militaires du Cosfa en trois sets à un, 21-25,29-27,25-12 et 25/17. Dans l'autre rencontre, la GNVB a éliminé la formation de la JSA sur le score de trois sets à un, 25-17,26-24,22-25 et 25-10. Cette finale s'annonce très épique et intéressante car les deux équipes auront l'occasion de faire valoir leur supériorité technique.

En quête 11e titre. Favorites à leur propre succession, les joueuses du Stef'Auto de Toamasina n'ont pas fait de dentelle pour s'offrir du ticket pour la finale. Les Nadjma et camarades se sont imposés par 3 sets à 0 face à la formation de l'Akon'i Mandroseza Volley-ball (AMVB). Elles disputeront leur 11e titre cet après-midi contre Bi'AS d'Analamanga. Une équipe qui a créé la surprise depuis de l'année. La troupe à Rose de Lima a pris le dessus sur les joueuses du Volley-ball club Diamant (VBCD) de Mahamasina sur le score de 3 sets à 0, 25-18, 25-16 et 28-26. » C'est notre première finale au Championnat de Madagascar. On veut ce titre après celui d'Analamanga remporté au mois dernier », nous a confié Rose de Lima.