Cote d'Ivoire: Littérature enfantine / L'Afrique racontée autrement - Le magazine Bulles

En s'adressant aux enfants, nous leur apportons des réponses, une fenêtre ouverte sur une Afrique ancienne et contemporaine fabuleuse. La culture est l'essence de l'homme, son histoire, la lanterne qui éclaire son chemin. Nous sommes l'offrande de nos ancêtres et la providence des générations futures »., a-t-elle expliqué. Bulles est un bimensuel qui contient 4 rubriques à savoir " La grande histoire" ou l'histoire d'une civilisation ancienne du pays, narrée par le personnage principal, "Histoire de Grands" ou l'histoire d'une personnalité africaine racontée telle un conte aux enfants, de son enfance à la réalisation de ses rêves, "Les aventures de Cheick et Moa" ou l'histoire de deux enfants globetrotters qui sillonnent l'Afrique et vivent de belles aventures, et en fin "Voilà pourquoi" une légende africaine qui explique le pourquoi des choses.

"Le magazine des enfants qui aiment l'Afrique", tel est le slogan de ce nouveau bébé des "Voyelles Éditions", société éditrice du magazine. Pour Adja Mariam Soro, directrice générale et rédactrice en chef, Bulles a pour objectif de proposer un périodique aux enfants qui leur ressemble, auquel ils peuvent s'identifier, et qui surtout, leur faire découvrir les meilleurs aspects de l'Afrique. « Nous sommes partis de l'idée de changer la narration de l'histoire africaine, de dévoiler à notre humble niveau, un héritage resté longtemps inaccessible à une majorité de la population.

