Cote d'Ivoire: 25 ans après Félix Houphouët-Boigny - La fondation célèbre les œuvres de l'homme

Jeudi 18 Octobre 2018, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans. Et c'est en ce jour anniversaire de sa naissance, que la Fondation qui porte son nom, a organisé un Colloque international sur ses œuvres de paix de ce grand homme qui fût le premier président de la Côte d'Ivoire, dans le cadre des activités marquant la commémoration du 25ème anniversaire de sa disparition, tout le long de l'année 2018.

Représentant le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, le Vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, d'entrée s'est félicité de cette initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Pour lui, les résolutions du colloque contribueront à identifier les repères et ressources nécessaires à l'édification et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le Pr Jean Noël Loucou, Secrétaire Général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny a indiqué que ce colloque international sur l'œuvre de paix de FHB, s'inscrit dans la continuité de celui sur la pensée politique de FHB qui s'était tenue en 2014. En 2018, le thème choisi est , « l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny ». « C'est un thème essentiel, tant la quête de la paix fut le grand dessein politique du premier président de la République ivoirienne », a-t-il dit.

Autre fait marquant de cette cérémonie a été la remise du Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, décerné à deux lauréats qui sont Dr Léoblé Célestin, Doctorant en Histoire, auteur du sujet : « Félix Houphouët-Boigny et la question du communisme en Afrique de 1946 à 1988 », et Mlle Brou Stéphanie Déborah, étudiante en Master de Sociologie Politique dont le thème présenté est : « Politique éducative de Félix Houphouët-Boigny et intégration nationale en Côte d'Ivoire. » Le premier lauréat a reçu un chèque de 1 000 000 francs CFA et un diplôme et le second (l'étudiante) un chèque de 500 000 francs CFA et un diplôme. Plus de 100 communications sont prévues durant les trois jours d'assises, avec les participants de la Côte d'Ivoire, de la France et de pays d'Afrique. Des chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants en Master et doctorants, au nombre de 118 dont 23 venant de l'étranger.