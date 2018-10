Cote d'Ivoire: Sangaré Yacouba (DC Bacongo) - N'Dohi est un mauvais perdant-koumassi

Jeudi 18 Octobre 2018, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans. Et c'est en ce jour… Plus »

Car la CEI locale n'a relevé aucune irrégularité, les observateurs non plus (... ) La vigilance des populations a payé. N'Dohi est un mauvais perdant .(... .) La victoire du RHDP celle des populations de Koumassi. C'est la victoire de l'espoir et de l'espérance. Le maire élu a proposé aux populations, un programme de gestion de la commune qu'il compte bien mettre en œuvre. Les jours prochains, marqueront le signal de la métamorphose de Koumassi (... ) Nous sommes prêts à relever le défi à Koumassi. Je peux vous assurer que nous allons travailler avec tout le monde. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers ».

Réagissant à la présence du candidat PDCI, N'Dohi Raymond à l'ambassade des États-Unis, il a dit : « La démarche qui consiste à aller à l'ambassade des États-Unis est un non évènement. L'ambassade n'est pas impliquée dans le processus électoral en cours ni de près, ni de loin. Aller à l'ambassade des États-Unis pour présenter des pseudo-preuves est peine perdue. S'agissant du recours en annulation, le candidat PDCI est dans son droit absolu. Nous sommes dans un État de droit, et le droit sera dit. Pour notre part, nous sommes sereins.

« Les populations ayant en mémoire l'amère expérience de 2013, avaient cette fois décidé de faire barrage à la fraude. En effet, en 2013 par imprudence ou par naïveté, le candidat Bacongo s'est fait voler sa victoire par des pratiques antidémocratiques. Ayant, donc cela en esprit, les populations ont décidé de s'impliquer dans la surveillance du scrutin. Grâce à leur détermination, le dispositif anti-fraude a parfaitement fonctionné, car beaucoup de réseaux ont été démantelés et des stratégies déjouées. Entres autres, l'on pourrait citer des pratiques visant à distraire les électeurs en leur disant que leurs noms n'étaient pas sur la liste électorale alors que ces personnes figurent bel et bien sur ladite liste.

