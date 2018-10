São Tomé and Príncipe: Le parti au pouvoir remporte l'élection législative

Si l'ADI ne réussissait pas à former le gouvernement, le président de la République demandera au parti arrivé deuxième aux élections législatives de former cette équipe. Ainsi, selon toutes variantes, la mise en place de l'exécutif sera effective en janvier 2019, conformément aux délais constitutionnels.

Par ailleurs, des informations reçues au niveau de la Centrale électorale, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale font état de ce qui suit : le président de la République procédera à la mise en place des assemblées à trois niveaux (local, régional et national) à partir de la date de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle jusqu'au 15 novembre.

Conformément aux lois et textes en vigueur, l'ADI vient en tête avec 32 731 voix soit 23% ; puis la coalition avec 7 416 voix soit 5% et le MCI avec 1 153 voix soit 2%. Il ressort que le parti au pouvoir a remporté les élections législatives mais n'a pas obtenu la majorité absolue.

Le recomptage de tous les bulletins s'est déroulé en présence de tous les partis ayant participé à l'élection. La signature des procès verbaux et d'autres documents a eu lieu devant les membres de la Cour constitutionnelle et en présence de la communauté internationale.

