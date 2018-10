Maroc: Habib El Malki s'entretient avec la présidente du Parlement sud-africain

Baleka Mbete a, par ailleurs, exprimé sa détermination à exploiter toutes les opportunités en vue de jeter les ponts entre les deux pays et leurs peuples, ajoutant que les parlementaires marocains et sud-africains sont appelés à consolider les relations bilatérales pour le bien commun.

A cette occasion, le président de la Chambre des représentants a réitéré la position du Maroc au sujet de la question du Sahara tout en soulignant que le Royaume a présenté un plan d'autonomie pour une solution définitive au conflit. Le président de la Chambre des représentants a également ajouté que le Maroc est attaché à la légalité internationale et aux résolutions des Nations unies, tout en précisant que la nécessité de conforter la paix et la stabilité dans le monde fait partie des fondamentaux de la diplomatie marocaine.

Habib El Malki a également mis l'accent sur la volonté ferme du Maroc de renforcer ses relations de coopération avec l'Afrique du Sud, tout en rappelant la rencontre entre S.M le Roi Mohammed VI et l'ancien président sud-africain durant laquelle les deux chefs d'Etat ont convenu d'orienter les relations entre Rabat et Pretoria vers un avenir prometteur, d'autant que le Maroc et l'Afrique du Sud constituent deux pôles importants pour la stabilité politique et le développement économique du continent africain. Dans ce sens, il a insisté sur l'importance de la nomination d'un ambassadeur de l'Afrique du Sud à Rabat, en soulignant que le Maroc a fait de même en nommant un ambassadeur auprès de l'Afrique du Sud.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.