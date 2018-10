Algérie: Rugby - L'Algérie affronte la Zambie samedi

Rugby : L'Algérie affronte la Zambie samedi en finale de la Silver Cup avec à la clé un place en Gold Cup, qualificative pour la Coupe du Monde de Rugby

La délégation algérienne se trouve dans d'excellentes conditions, le président de la fédération algérienne de rugby Sofian Abdelkader Ben Hassen a tenu à le relever dans cette interview

MUFULIRA, Zambie, 20 octobre 2018/ -- Le 15 algérien se trouve depuis mercredi à Mufulira pour y affronter son homologue zambienne pour le compte de la finale de la « Silver Cup » . La finale est prévue samedi 20 octobre à 16h00 (heure locale). La délégation algérienne se trouve dans d'excellentes conditions, le président de la fédération algérienne de rugby Sofian Abdelkader Ben Hassen a tenu à le relever dans cette interview.

« Je remercie la fédération zambienne pour l'accueil, nous sommes dans de très bonnes conditions et je tenais à le signaler. En ce qui concerne notre équipe, j'espère que nos joueurs vont nous ramener la victoire malgré le fait que notre équipe soit diminuée car quelques-uns de nos joueurs n'ont pas pu se libérer car la date du 20 octobre n'est pas une fenêtre internationale. Certains clubs ont joué le jeu et pas d'autres, mais malgré cela nous allons essayer de représenter dignement le drapeau algérien et de ramener le trophée à la maison.

Question : L'Algérie a déjà joué la Zambie c'était l'année dernière et avait gagné sur le score de 30/25. Pensez-vous qu'il va y avoir de la revanche dans l'air ?

Sofian Abdelkader Ben Hassen: « Oui bien sûr, pour les zambiens ça sera de la revanche car on les avait gagné l'année dernière. Ils n'avaient pas perdu chez eux depuis 2002 depuis 15 ans. Le ministre des sports sera présent au stade ; c'est pour vous dire à quel point cette finale est importante pour les zambiens. Ils veulent absolument nous battre. De notre côté nous allons tout faire pour gagner, ça va être difficile. 30/25 l'année dernière c'est un petit score, c'était très serré donc ça va se jouer à rien mais nous sommes décidés à gagner malgré ces conditions.

Question : La Gold cup en ligne de mire des deux sélections ...

Sofian Abdelkader Ben Hassen : Oui parce que la Gold cup est la première division africaine, réunissant les meilleurs équipes du continent et là il sera plus facile pour les sélections africaines d'avoir leurs joueurs. Les joueurs seront plus facilement libérés par leurs clubs respectifs. En plus, il y aura des retombés positives, à savoir les sponsors et les subventions qui vont accompagner les équipes qui accèdent à la Gold cup, c'est normal car c'est la vitrine du rugby africain. Pour revenir à la finale de samedi, il faudra qu'on joue à notre niveau et notre niveau c'est la Gold cup.

Question : Lors du match de l'année dernière entre l'Algérie et la Zambie ici même à Mufulira a été marqué par un public et des supporters zambiens très fair play...

Sofian Abdelkader Ben Hassen : En effet, l'année dernière il y a eu un grand fair play. Le public zambien est très agréable. Je pense que cette fois cela sera pareil. Du moins je l'espère. Il y a de la pression dans les deux camps mais j'espère que ça sera une grande fête entre deux bonnes équipes qui ont augmenté leur niveau cette année. Le public sera du côté de l'équipe zambienne et c'est tout à fait normal mais c'est à nous de tirer notre épingle du jeu inchallah.