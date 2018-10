Cote d'Ivoire: Didier Drogba - L'Ivoirien n'est pas encore à la retraite

Didier Drogba va poursuivre à 40 ans sa longue carrière pour au moins un match après avoir contribué vendredi à la qualification de Phoenix pour les quarts de finale de l'USL, le Championnat de deuxième division américaine.

Il a beau avoir validé son départ des Rising de Phoenix il y a quelques jours, Didier Drogba reste plus compétitif que jamais. La preuve avec ce coup-franc magnifique inscrit avec la franchise ULS. Cette dernière a terminé troisième de sa conférence à l'issue de la saison régulière et jouait ainsi, la nuit dernière, le premier match de play-off de son histoire. Si leur ticket pour les demi-finales de la zone Ouest est en poche pour les locaux, grâce à une victoire 3-0, à domicile, contre la réserve des Timbers de Portland, l'ouverture du score signée Didier Drogba vaut donc le détour.

Avant la rencontre, l'ancien Marseillais, passé par Chelsea, Shanghai et Galatasaray, avait confirmé qu'il raccrocherait en fin de saison. «Je le dis en plaisantant: donnez-moi la coupe pour que je puisse prendre ma retraite en paix et si je ne l'ai pas, je reviendrai», a-t-il écrit dans un texte publié par l'USL (entité qui organise la deuxième division nord-américaine). «La vérité, c'est que c'est ma dernière saison, les play-offs sont là (... ) peut-être qu'on gagnera cette coupe, peut-être qu'on ne la gagnera pas, Dieu décidera, mais quoi qu'il se passe, les dirigeants, le staff, les joueurs, les supporters, on sera ensemble», a-t-il conclu.

Phoenix, l'équipe de l'ex-capitaine de la Côte d'Ivoire depuis 2017 après une saison et demie passée en MLS à Montréal (2015-16), a terminé à la 3e place de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière. Drogba a marqué cinq buts en neuf matches de saison régulière.