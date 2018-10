Tanzanie: Libération du milliardaire tanzanien Mohammed Dewji

« Alors que nous l'interrogions, il nous a dit que ceux qui l'avaient enlevé parlaient une langue d'Afrique du Sud et cela confirme notre crainte. Des Tanzaniens n'étaient pas impliqués. Je suis ici, chez lui, pour dire à tous que notre frère est vivant et, comme l'a dit l'inspecteur général, nous poursuivrons l'enquête jusqu'au bout », a-t-il précisé.

Considéré comme le plus jeune milliardaire du continent africain, Mohammed Dewji, 43 ans, avait été kidnappé par des inconnus, il y a un peu plus d'une semaine, le matin, alors qu'il entrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique de la Tanzanie.

Enlevé le 11 octobre, à Dar es Salaam, Mohammed Dewji est rentré chez lui « sain et sauf ». Il a remercié la police et tous ceux qui qui l'ont soutenu à travers le monde et œuvré pour sa libération. Mohammed Dewji dirige un groupe présent dans les domaines de l'agriculture, de l'assurance, des transports et de la logistique.

