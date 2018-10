Guinée: Deal entre l'UFDG et Tawel du RPG - Makanéra Kaké se dit deçu

Facebook

Invité de l'émission hallein fop de la radio Espace Fouta, jeudi dernier, l'ancien ministre de la communication Alhoussein Makanera Kaké a fait le tour des questions brulantes de l'actualité et du cosmos politique guinéen.

Comment la commune vous a-t- elle échappé à Boké ?

Je n'étais pas candidat à la présidence du conseil, vous savez chacun des partis de notre alliance avait glané des voix, il a manqué qu'on s'accorde sur une chose alors je ne me suis pas présenté.

Dimboré avait eu des élus à Boké ?

Le RPG a eu 9 voix, suivi de l'UFDG avec 9 voix, l'UFR est troisième avec 7 voix, Dimboré est quatrième avec 2 voix, le parti de Elhadj Mamadou Sylla vient en cinquième position avec une voix et le PADES ferme la marche avec une voix.

Etes-vous sûr que Tawel a quitté le RPG au profit de l'UFDG ?

A dire vrai, Tawel n'a pas quitté le RPG, il a demandé le soutien de l'UFDG et a promis de rallier les rangs de ce parti après, l'UFDG a honoré sa parole si Tawel honore la sienne, c'est équitable sinon il aura trahi le pacte. Moi je n'ai pas donné mes voix à Tawel.

J'ai toujours dit à Elhadj Cellou qu'en politique on ne choisit pas entre le bien et le mal, on choisit entre le détestable et le préférable.

Etes-vous déçu du deal entre l'UFDG et Tawel ?

Si je ne dis pas que je suis déçu, j'aurai menti, nous avions tablé autour des éventuelles alliances, on était d'accord sur tout sauf à soutenir le RPG, ça c'était exclu ! mais s'ils choisissent de façon unilatérale de voter RPG à Boké sans consultation interne, si je m'en estime content, j'aurai menti.

Cellou Dalein vous a -t-il fit part de regrets à ce sujet ?

Il ne m'a pas dit qu'il est déçu ou non de voter Tawel, mais je lui ai dit que Tawel est le prototype du cadre guinéen, sans position et sans parole d'honneur ? Il s'est enrichi à la CNSS et à l'avènement d'Alpha Condé, il a migré au RPG pour être député...

Avant les peuhls étaient réputés être malins mais il est difficile d'en dire autant de nos jours...

Votre position sur le deal qui a découlé à l'installation des conseils

Il est difficile de défendre la position de l'opposition pour cette question, ce que l'opposition combat à Kindia, c'est ce que l'UFDG fait à Boké tu ne peux pas dire qu'à Kindia c'est bien et pas Boké.

A kindia qui a trompé qui ?

Difficile de dire qui a trompé mais Elhadj Cellou soutenu un dissident du RPG à Boké et le RPG soutenu un dissident de l'opposition à Kindia alors je vous renvoie la question.