Ile Maurice: Maurice Kamto met en garde l'opinion contre les machinations d'un régime aux abois

Alors que le candidat du MRC ne s'est pas encore prononcé officiellement depuis la fin du contentieux électoral sanctionné devant le Conseil Constitutionnel par le rejet de toutes ses requêtes, son nom alimente de nombreuses rumeurs propagés manifestement par les agents de désinformation à la solde de son principal adversaire, le président de la république sortant, qui tiennent à le mettre en porte à faux avec les populations camerounaises qui lui ont accordé massivement leurs suffrages lors du dernier scrutin, et en contradiction avec ses prises de position courageuses connues jusqu'ici.

En l'occurrence une information fabriquée de toutes pièces voudrait qu'un fils de Kamto soit en train de quitter le Cameroun pour aux Etats-Unis, et n'hésite pas à déduire que c'est ainsi une façon pour le tireur de pénalty de se mettre sa progéniture à l'abri, alors qu'il appelle les enfants des autres à descendre dans la rue. Bien sûr, les Camerounais qui ne sont pas dupes des méthodes de manipulation du régime en place savent que cette manœuvre pue la machination à plein nez, et cela d'autant plus que jusqu'ici aucun mot d'ordre n'a été lancé par le candidat à l'élection présidentielle.

Mais son porte-parole, Olivier Bibou Nissack, a tenu à faire échec officiellement à ces manœuvres à travers un communiqué de presse dans lequel il annonce à l'opinion publique nationale et internationale que « les canaux de communication par lesquels Monsieur Maurice KAMTO s'exprime en qualité de partie prenante, par ailleurs victorieuse, aux élections présidentielles du 07 Octobre dernier demeurent les mêmes, exception faite des faux profils ».

Menaçant à travers son porte-parole Olivier Bibou Nissack à l'égard des auteurs de cette machination,qui ne seraient autres que les gens du camps d'en face Maurice Kamto, par la voix de affirme par ailleurs « Maurice KAMTO se désengage donc de toute responsabilité dans les communiqués et autres prises de position faussement attribuées à sa personne, voire à celle du MRC, qui fusent de partout, visiblement dans un but de manipulation. ». Il souligne qu' « Aux abois et dorénavant empêtré dans une machination de hold-up post électoral, le régime au pouvoir travaille inlassablement à orchestrer de toutes pièces des incidents dans le but de justifier le recours par lui à la force et à la violence. Il espère aussi et surtout par la même occasion faire oublier la fraude irrémédiable qui entache les faux résultats dont il compte user pour justifier l'investiture du Président sortant. ».

Et de prévenir : « De toutes ces conspirations dangereuses et anti patriotiques, ce régime en répondra le cas échéant car nous l'en tiendrons pour le seul responsable qu'il est bel et bien en réalité ».

Le communiqué fait savoir cependant que le silence de Maurice Kamto dont la réaction est vivement attendue depuis la décision jeudi du Conseil Constitutionnel rejetant sa requête, « Monsieur Maurice KAMTO se réserve le droit de communiquer en temps opportun sur le processus électoral et le simulacre auquel il a donné lieu devant un Conseil Constitutionnel qui a pour la circonstance du contentieux, renoncé à son honneur devant l'autel de la perpétuation d'un pouvoir devenu au fil des ans inefficient et pervers ».

En attendant, « Monsieur Maurice KAMTO appelle le peuple Camerounais à rester en éveil et vigilant car désormais, tous nous savons définitivement qui a eu la faveur des urnes au soir du 07 Octobre dernier », conclue Bibou Nissack.