Sénégal: Les journaux traitent de la réaction des enseignants contre le rapport de HRW et d'autres sujets

De son côté, le Quotidien fait sa Une avec le titre "Accord de siège avec l'Etat : Maarif, une fondation en or". Selon le journal, avec cet accord, les turcs bénéficient de statut diplomatique et d'immunité parlementaire.

"Le rapport de Human Right Watch a fait sortir les syndicats du secteur de l'éducation de leurs gonds. L'enquête menée dans les régions de Kolda, Ziguinchor et Dakar épingle les enseignants qui, unanimement ont déchiré le rapport de l'ONG HRW qui s'active dans la défense des droits de l'homme", poursuit le journal.

Signalant que "le document publié par Human Rights Watch sur le harcèlement sexuel à l'école n'est pas du goût des syndicats d'enseignants", Enquête titre à la Une "la fureur des enseignants". Le journal donne la parole aux responsables syndicaux. "Nous sommes très déçus, consternés et abattus par ce rapport", déclare ainsi Saourou Sène du SAEMS. Son collègue du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye estime de son côté que "Human Rights Watch doit retirer ce rapport et présenter ses excuses au peuple sénégalais".

