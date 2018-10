Ile Maurice: Terre-Rouge-Verdun - Quatre essais et contrôles de pieux complétés

Dans la foulée le ministre a soutenu qu'il est prévu que les travaux structuraux s'achèvent à la fin de décembre. «Nous sommes arrivés à 3 m 50 de la route. Il ne nous reste que 1 m 50 à compléter». Il rappelle que vu la nature du terrain «extrêmement compliqué» à Maurice, il faut impérativement effectuer tous les tests géotechniques avant chaque projet. «Il faut bien comprendre le terrain avant. Ensuite ça nous aidera pour faire le design et aussi pour les choix techniques. Ce sera notre protocole. De maîtriser les géotechniques du sol et puis faire des tests.» De préciser que jusqu'à présents seuls deux tests ont été faits. «Zordi nou réalisé sak 25-30 met bann couches pas parey partou.».

Quant au ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, il est une nouvelle fois revenu sur les problèmes liés à l'affaissement de ce tronçon de 300 m. «Le support de la route était trop faible et la pente glissante. Quand il pleut, l'eau descend jusqu'au substrat du sol qui varie entre 25 et 35 mètres». Il poursuit en indiquant qu'il a fallu procéder au remplissage horizontal et utiliser certains matériaux de compactage qui ont été définis par des études. D'ajouter que les ingénieurs ont également dû se pencher sur les tests effectués par ARQ, JICA, CEREMA, Transinvest pour trouver des solutions techniques.

C'est ce qu'a déclaré Nazeer Mowlabaccus, officer-in-charge au sein de la Road Development Authority (RDA). Ce dernier a indiqué que quatre essais et contrôles de pieux ont déjà été complétés sur 7, 24 et 27 mètres. L'officer-in-charge effectuait une visite des lieux sur la partie affaissée de la route Terre-Rouge-Verdun pour faire un constat de l'avancée des travaux hier, vendredi 19 octobre. Selon lui, «il faut pouvoir déterminer où seront placés les 180 pilotis prévus».3

