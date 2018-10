Cote d'Ivoire: Crise au Burida - Des administrateurs supplient le ministre Bandaman

Jeudi 18 Octobre 2018, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans. Et c'est en ce jour… Plus »

Les conférenciers ont invité les uns et les autres à ne pas rester sourds au cri des artistes qui tirent le diable par la queue et qui en toute légitimité prônent le dialogue et non le maintien vaille que vaille de la direction générale.

Déclenchée par la dénonciation de la gestion de la direction générale, elle a en effet pris des proportions énormes au point que par presse interposée, une guéguerre s'est installée. « Nous voulons demander au ministre Maurice Bandaman de se garder de dissoudre le conseil d'administration pour éviter une énième crise au pays qui en connaît suffisamment. Il ne faut pas en rajouter. Le ministre est un écrivain, un artiste donc comme nous. Il connaît le milieu, mais nous avons l'impression que certains rapports erronés lui parviennent et qui sont susceptibles de l'induire en erreur. Nous n'avons rien contre le ministre Bandaman. » Et les administrateurs désormais prêts à réagir ont estimé devoir se taire pour préserver jusque-là un climat de paix.

Hassan David et Tiane, tous deux membres du conseil d'administration et Gbi de fer,premier vice -président de ce conseil, ont convié la presse pour porter à la connaissance du public leur souhait de voir la crise au Burida prendre fin.

