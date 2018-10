Cote d'Ivoire: Wilfried Kanon (défenseur central) - "La qualification se trouve au bout du sacrifice"

Jeudi 18 Octobre 2018, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans. Et c'est en ce jour… Plus »

Il faut rappeler que c'est en 2015 que Wilfried Kanon a intégré la sélection nationale en compagnie d'Eric Bailly, Cheick Doukouré et autres. Sous la férule d'Hervé Renard (le charismatique technicien), ils ont combattu, vaincu et convaincu pour s'offrir la capricieuse dame Coupe d'Afrique, en Guinée -Equatoriale. Un moment indescriptible pour le digne Eléphant du championnat néerlandais de première division.

« A Bouaké, contre la République centrafricaine, la communion était parfaite entre nos supporters et nous. Cette chaleur a contribué à notre brillante victoire. Ce fut un moment intéressant. Nous avons besoin du soutien pour avancer. Les plus jeunes qui intègrent le groupe ont également besoin de cette motivation», conclut le natif de Taabo.

Au sein de cette nouvelle formation, l'immense défenseur central incarne l'abnégation, le sérieux et la modestie. Il n'est jamais satisfait et veut toujours se surpasser. Kanon sait se battre. Dans les duels aériens, il sait se transcender aux côtés d'Eric Bailly (le sociétaire de Manchester United) mais, face à un adversaire technique et véloce, il éprouve des difficultés. Son manque de vivacité lui complique souvent la tâche quand il entreprend, par exemple, une action offensive. «Je suis conscient de mes qualités et de mes défauts. C'est pourquoi je cravache en club comme en sélection pour m'améliorer. Le football est un exercice difficile et celui qui le pratique doit se montrer sérieux(... ), reconnaît-il.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.