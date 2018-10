Jeudi 18 Octobre 2018, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans. Et c'est en ce jour… Plus »

Se référant à des chiffres de l'Organisation internationale des migrations (Oim), l'expert fait savoir qu'en 2017, ce sont 8 753 - dont 1 263 femmes et 1474 mineurs - partis de la Côte d'Ivoire qui ont rallié l'Italie en bravant les dangers de la zone sahélo-saharienne et de la méditerranée. D'où l'engagement du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) aux côtés de toutes les initiatives de sensibilisation. Engagement exprimé par Zana Coulibaly, responsable de la cellule ivoirienne d'information de l'institution.

