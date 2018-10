Cote d'Ivoire: Journées de l'administration agricole délocalisée - La transformation structurelle au menu de la 7e édition

Jeudi 18 Octobre 2018, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans. Et c'est en ce jour… Plus »

La Secrétaire technique de la cellule genre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Mme Kakou Marie-Rachel, a cependant plaidé pour la réduction des inégalités entre hommes et femmes pour réaliser la sécurité alimentaire car selon elle si les femmes avaient le même accès que les hommes aux ressources productives, elles pourraient augmenter de 20 à 30% le rendement de leurs exploitations, ce qui aurait pour effet d'accroître la production agricole totale des pays en développement de 2,5 à 4%.

Prononçant une communication sur ce même thème de la Jma 2018, "Agir pour l'avenir : la faim zéro en 2030 c'est possible", Mme Ziéhi Antoinette de la Fao a invité le gouvernement ivoirien, les organisations professionnelles agricoles, les producteurs et le secteur privé à partager l'idée sur comment parvenir à la "faim zéro".

« Un homme qui a faim est un élément dangereux pour lui-même et un homme dangereux pour tous ceux qui sont dans son environnement », a-t-il souligné, saluant le thème de la Journée mondiale de l'alimentation à savoir «Agir pour l'avenir: la faim zéro en 2030, c'est possible ».

