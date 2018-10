Cote d'Ivoire: CAN 2021 en Côte d'Ivoire - Amadou Gon Coulibaly souhaite que les jeux renforcent la fraternité et la cohésion

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a émis le vœu que la Coupe d'Afrique contribue au renforcement de la fraternité et de la cohésion sociale entre les Ivoiriens.

C'était le vendredi 19 octobre, à la cérémonie de lancement des travaux de construction des infrastructures sportives pour la Coupe d'Afrique des Nations (Can) 2021, à Yamoussoukro.

"Le Président de la République, Alassane Ouattara et le gouvernement ont à cœur de faire de la Can un événement qui devra renforcer les liens de fraternité et de cohésion", a dit le chef du gouvernement qui présidait cet évènement.

Ces travaux d'infrastructures comprennent la construction de nouveaux stades de compétition, de terrains d'entraînement, de cités d'hébergement et la réhabilitation de stades existants.

Pour recevoir cette messe du football africain, la Côte d'Ivoire mettra à disposition six (6) stades de compétition et 24 terrains d'entraînement. Les villes sélectionnées sont Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.

Selon le ministre des Sports, Paulin Danho, les travaux vont durer 24 mois et coûteront plus de 203 milliards de FCFA.