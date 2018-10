Sahara Occidental: Les entreprises activant au Sahara occidental doivent négocier avec le Front Polisario ou partir

"On veut nous dire qu'un accord signé avec l'Espagne peut s'appliquer en Italie", a-t-il ajouté pour montrer "l'aberration" d'une telle tentative pour "chercher le fruit d'un crime de colonisation". Il a indiqué, dans ce sens, que l'idée est "soufflée" par le commissaire européen Pierre Moscovici et sa troupe.

"Nous sommes en pleine bataille. Des pays, comme la France et l'Espagne, tentent de trouver des interprétations juridiques pour contourner arrêts au profit des accords passés par l'UE et le Maroc", a-t-il précisé, ironisant que ces pays "veulent appliquer des accords signés avec un pays sur un autre territoire que ce pays".

Cependant, il a reconnu qu'il y a encore "du chemin à faire" et que la bataille "n'est pas encore terminée", même si ces arrêts sont un "acquis" et tous les Etats européens sont tenus d'appliquer.

Après avoir expliqué, qu'avec ses deux arrêts de justice, le droit international est passé au droit européen, l'avocat a rappelé leurs importantes décisions, à savoir le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts, le Maroc ne jouit d'aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, la présence du Maroc au Sahara occidental est une occupation militaire, donc une zone de guerre et le peuple sahraoui est le seul à pouvoir bénéficier de ses ressources naturelles.

