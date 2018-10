Algérie: Une rencontre nationale lundi et mardi sur la prévention des risques des catastrophes

La 3e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le… Plus »

Organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la rencontre verra la présence de plus de 600 participants, notamment des acteurs et des experts nationaux et internationaux qui se pencheront sur les principaux axes de la stratégie nationale de prévention des risques des catastrophes dans le but de mettre sur pied un plan d'action multisectoriel pour la période 2019-2030, a précisé le communiqué.

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire organise, lundi et mardi prochains au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal (Alger), une rencontre nationale sur la prévention des risques des catastrophes, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

