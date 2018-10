Algérie: UA - Alger abrite la 3e session du Comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et le sport

Alger — La 3e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport (STC-YCS3) se tiendra du 21 au 25 octobre au Palais des nations (Alger), indique samedi un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Co-organisée par l'Union africaine (UA), le MJS et le ministère de la Culture sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette session sera l'occasion de mettre en exergue les résultats escomptés de la mise en oeuvre des programmes et stratégies adoptés sous l'égide de l'UA, notamment dans les domaines du sport, de la jeunesse et de la culture, souligne la même source.

Cette session regroupera, du 21 au 24 octobre, des experts des ministères responsables de la jeunesse, de la culture et du sport de tous les Etats membres de l'UA autour d'ateliers.

Le jeudi 25 octobre, une réunion des ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Culture aura lieu en présence de Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports et Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, conclut le communiqué du MJS.