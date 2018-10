Soudan: Coopération entre le ministère de l'Elevage et l'OADA

Le ministre a salué le rôle de l'OQDQ et sa coopération avec le ministère et son soutien à des programmes de lutte contre les maladies transfrontalières visant à protéger le bétail au Soudan, dans la région arabe et africaine et à soutenir la stratégie sur l'éradication des parasites des petits ruminants.

Au cours de sa rencontre avec le directeur de l'organisation, le ministre a déclaré que son ministère s'était engagé dans la réhabilitation et le développement d'abattoirs afin de se tenir au courant des actualités du monde conformément aux directives de l'État visant à exporter de la viande abattue au lieu de vivre progressivement jusqu'en 2020, ainsi que l'expansion des industries agro-alimentaires d'origine animale pour l'autosuffisance et l'accroissement des exportations.

