Cote d'Ivoire: Média - LMTV présente sa nouvelle grille de programme

C'est la rentrée chez Lumière du monde télévision (LMTV, en abrégé) ! Avec sa nouvelle grille de programme, ce support médiatique panafricain amorce une nouvelle saison avec foi et conviction.

Ce que traduit, à juste titre, Dieudonné Gollet, son directeur général, avec à ses côtés les journalistes, animateurs, producteurs et techniciens, qui était face à la presse ce samedi 20 octobre 2018, au siège, à Cocody-II Plateaux les Vallons.

«Voici bientôt dix bonnes années que nous sommes sur les ondes, avec notre chaîne de télévision à vocation chrétienne, mais généraliste et internationale. Aujourd'hui, nous mettons en route un programme à la limite au top», souligne le premier responsable.

Pour lui, la meilleure façon de réussir ce challenge, c'est d'être à l'écoute de son audimat. C'est pourquoi LMTV met au cœur de son programme, la famille. «Il s'agit de promouvoir une télévision de qualité respectueuse des principes bibliques», explique, en outre, le directeur général.

D'où cette panoplie d'émissions avec à la clé, une touche de chrétienté. Telles «Point d'accord», un «talk-show traitant des situations incommodes en milieu chrétien», explique l'animatrice. C'est aussi le cas de «Place de choix», «Wake up», «Quizz biblique», «Karibu», ou encore «votre journal», etc., des émissions qui, à en croire le directeur général, «ne manqueront de sublimer le public».

Autres éléments et non des moindres qui caractérisent cette télévision, «c'est le Gospel, l'absence d'image choquante et la culture de l'excellence». La traduction grandeur nature de ce culte du savoir-faire et du professionnalisme, ce sont des studios «super équipés en matériels audiovisuels à la pointe de la technologie», a fait savoir Dieudonné Gollet.

Avec pour siège à Abidjan et présente en Angleterre et en Afrique du Sud, LMTV se trouve sur plusieurs bouquets dont Canal+, StarTimes, TV Orange, Eurosat et Easy TV. Cette télévision à vocation internationale est captée dans une cinquantaine de pays, à travers le monde entier.