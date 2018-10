Cote d'Ivoire: Ambassade de France - Le sport ivoirien au menu des débats

L'Institut Français veut aider la Côte d'Ivoire dans le cadre du développement du sport.

Un secteur d'activité de plus en plus prisé sous les tropiques et particulièrement en Côte d'Ivoire, où l'on a vu éclore plusieurs athlètes de renommée internationale. Entre autres: Didier Drogba, Yaya Touré, Cissé Cheick Sallah, Ruth Gbagbi, Murielle Ahouré et Marie-Josée Ta Lou.

Des modèles à encourager pour permettre à la Côte d'Ivoire d'accroître également son développement par ce secteur plein de promesses. C'est ainsi que l'Institut français consacre, dans ce mois, son débat mensuel sur le thème « Sport et développement en Côte d'Ivoire ».

Ce sera le 23 octobre à partir de 14 heures Gmt, à l'Institut français (ex-centre culturel français). Où membres du ministère des Sports, athlètes, formateurs, Ong, hommes des médias etc., vont participer à un panel et débattre avec le public, des grands enjeux pour le sport ivoirien, considéré comme un vecteur d'intégration, d'insertion sociale et économique.

«Dans un contexte international marqué par l'émergence progressive du sport comme vecteur d'influence et d'attractivité... Le sport, moteur de croissance et de développement durable: réalités et défis pour la Côte d'Ivoire», précise le communiqué de l'Ambassade de France.

Ce débat s'annonce enrichissant et devra être un cadre d'échanges entre représentants des ministères concernés, acteurs de la société civile et du secteur privé et bailleurs de fonds sur un thème évocateur.

«Une approche multisports est retenue, même si le témoignage de sportifs ivoiriens permettra de mettre en lumière certaines disciplines en particulier. Ce débat doit permettre d'écouter les points de vue des différents acteurs du mouvement sportif et de laisser les échanges apporter des réponses. Il doit permettre d'isoler des bonnes pratiques à systématiser et d'inventer, dans la mesure du possible, des propositions innovantes. Il doit aussi conduire les différents acteurs présents à prendre des résolutions à engager dès aujourd'hui », poursuit le communiqué.

Autant dire que c'est un rendez-vous capital pour le développement du sport en Côte d'Ivoire. Une activité qui devra être pleinement en service pour toutes les couches sociales.