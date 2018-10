Ile Maurice: Satish Faugoo - «La réforme électorale proposée par le PTr-MMM était différente»

interview

Le Premier ministre a indiqué qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre sa réforme électorale et celle que l'alliance PTr-MMM avait présentée en 2014. Quelle est votre opinion ?

Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Disons qu'au sujet des 21 circonscriptions, avec 63 élus en tout, aussi le fait qu'au moins un tiers des candidats devrait être des femmes, et que, sur la liste de la proportionnelle, il ne faut pas avoir deux candidats successifs du même sexe, je suis d'accord. La grosse différence vient du système de représentation proportionnelle (PR) que présente l'alliance MSM-ML. Le gouvernement ne veut absolument pas que l'écart obtenu par un parti après le First Past The Post (FPTP) soit réduit. Au contraire, cet écart peut même être augmenté.

Tandis que nous, en 2014, nous avions prévu que le calcul des sièges alloués sous le PR soit basé sur les wasted votes. Donc, si le résultat est de 40-20, le parti ou l'alliance de partis ayant obtenu moins de sièges pourrait se retrouver avec un nombre supérieur de sièges alloués après le PR. Bien sûr, il ne fallait pas remettre en question le résultat du PR.

Mais, si un parti avait obtenu une majorité de trois quarts, à la fin de l'exercice du PR, il pourrait ne plus détenir cette majorité ?

Que voulez-vous ? C'est cela le PR, un résultat basé sur le nombre de votes obtenus. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs.

L'alliance PTr-MMM avait préconisé une liste PR de 20 candidats. Le MSM-ML est venu avec une liste de 12 candidats et six Best Loser Seats. C'est moins de députés au Parlement ?

Ce n'est pas cela la différence. Oui, notre liste PR devait compter 20 candidats, mais nous avions préconisé la double candidature. Je m'explique. Sur cette liste, on aurait pu inclure le nom d'un candidat, disons X. Ce candidat X peut aussi être parmi les trois candidats du FPTP. S'il est élu, c'est le prochain sur la liste du PR qui est choisi. Et là, ce n'est pas le leader qui choisit l'élu à la proportionnelle mais la commission électorale. Et les électeurs savent à l'avance qui sont ceux qui figurent sur la liste du PR.

Mais la proposition de Pravind Jugnauth prévoit aussi une liste connue d'avance, n'est-ce pas ?

Nuançons. Sous cette proposition, si un candidat est battu, il peut être repêché par le leader. Car c'est ce dernier qui choisit. C'est une mesure rétrograde et un recul pour la démocratie. Tandis que pour celles de l'alliance PTr-MMM, en 2014, c'était à la commission électorale de choisir celui ou celle qui est le prochain sur la liste du PR. Le leader n'avait pas son mot à dire.

Et que pensez-vous des Best Loser Seats ?

Pour ces Best Loser Seats, on est en train de jouer avec les mots. On veut faire croire à certaines communautés que le Best Loser System (BLS) est remplacé par les Best Loser Seats. C'est faux. Le BLS a fait ses preuves. Ce système est garanti par la Constitution. Et la nomination des députés correctifs se fait par la commission électorale après une analyse minutieuse des résultats. Cela ne peut être contesté. Tandis que pour les Best Loser Seats, tout le pouvoir de nommer des candidats repose entre les mains du leader.