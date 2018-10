Congo-Brazzaville: Education - Encore des difficultés en tables-bancs dans les établissements scolaires

A cette même occasion, les parents d'élèves sont également confondus en ce qui concerne les frais d'inscription. Car la note du ministère en charge de l'éducation, signée conjointement avec l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, fixe le montant des frais d'inscription à dix mille francs CFA pour le lycée. Sur le terrain, ils s'élèvent à dix mille cinq cents francs CFA et onze mille francs CFA au lycée Thomas-Sankara.

L'opération de fouille des sacs n'est pas mauvaise en soi, expliquent les élèves, mais ce qui fausse la démarche, c'est la demande d'argent. Selon eux, le téléphone est un outil de communication avec leurs parents, bien que certains en fassent un moyen d'interpellation des bandes de gang à l'établissement. « Les téléphones doivent être remis aux élèves à la fin de l'heure sans une somme donnée. Nous avons besoin de surveillants de couloirs efficaces et non complaisants », indiquent les apprenants.

Outre cette difficulté, les élèves de cet établissement sont confrontés au problème de retrait de leurs téléphones saisis par les surveillants placés au portail. Ces derniers demandent une somme de deux mille francs CFA et plus.

