Gabon: Musique gabonaise - Alain Randy prépare son grand retour dans les bacs

Très attendu par les mélomanes de la musique Gabonaise depuis 2010, année de la sortie de son précédent album « Insomnie ». L'artiste va nous revenir dans les prochaines semaines avec un nouvel opus qui va s'intituler « Qui es-tu ? ».

Alain Randy est en studio depuis huit ans pour la préparation de son nouvel album. Album dont la sortie officielle se fera cette fin d'année 2018. L'artiste est présent sur la scène musicale Gabonaise depuis vingt-cinq ans. Durant ces années, l'artiste dont l'un des pseudonyme est l'enfant sacré a sorti quatre albums sur le marché du disque : Pinze en 1995, Explosion en 2000, on ne touche pas en 2005 et enfin Insomnie en 2010.

Le nouvel album de l'artiste qui sortira dans les prochaines semaines est une interrogation sur l'identité de l'être. Son titre « Qui es-tu ? »

en est la parfaite illustration. La sortie du premier de l'album nous donne un avant-goût sur la coloration de l'opus qui est un savant mélange de Rumba, Zouk, World et Salsa.

L'artiste qui a été formé au carrefour des Arts, l'école du légendaire Pierre Claver Akendéngué est aussi rigoureux que son mentor. Pour préparer cet album, l'artiste s'est entouré des plus belle voix de la variété gabonaise à l'instar de Laurianne Ekondo, Rosie Eliane et Sirène Asseko pour ne citer que ceux-là. L'album a été enregistré au studio Irondu Prod et la musiqué touché au studio Kage Pro de Georges Kamgwa et masterisé au studio Translab France. Notons que le studio Translab a auparavant masterisé et enregistré les albums des grands noms de la variété africaine. Des artistes tels que le défunt Oliver N'goma, Fally Ipupa, Koffi Olomidé et bien d'autres sont passés par ce studio parisien, qui pond des tubes.

Les fans de l'artiste qui attendent avec impatience la sortie cet album depuis huit ans ne seront pas déçus. Ils auront l'occasion de découvrir un artiste qui a mûri dans la pause de la voix et dans l'écriture. Ils n'auront pas attendu pour rien. Comme le dit la Gustave Flaubert : « La patience est une vertu qui porte toujours sa récompense avec elle. »