Seychelles: Les Seychelles veulent atteindre 15 % d'énergie renouvelable d'ici 2030

«Souvent, nous examinons des solutions compliquées lorsque nous avons besoin de mesures simples, telles que la construction de maisons bien isolées et d'une toiture plus propre aux panneaux solaires», a déclaré André Jean-Louis, participant au séminaire.

La politique prend également en compte le développement futur des infrastructures gouvernementales et des projets de logement et la manière dont cela peut être fait pour accueillir des installations utilisant des énergies renouvelables.

Des panneaux photovoltaïques seront également installés sur île Curieuse, un parc national situé près de Praslin, la deuxième île la plus peuplée, et sur 41 écoles aux Seychelles. Cela se fera par le biais d'un accord aux termes duquel le gouvernement chinois aidera les Seychelles avec une subvention d'environ 4,3 millions de dollars.

