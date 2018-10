Burkina Faso: Maison de la jeunesse et de l'innovation - Emmanuel Macron tient sa promesse

La Ruche, selon les dires du président Macron dans son discours, est le point d'entrée de la mobilité croisée et qui est accessible à tous. «Elle rassemblera toutes initiatives à destination de la jeunesse et permettra non seulement de l'accueillir mais de réussir, d'étudier, de faire, d'entreprendre, de s'informer et de se projeter vers le reste du monde» avait-il affirmé.

Et le ministre des Affaires étrangères de la République française, Jean Yves Le Drian de souligner que cette maison accueillera et accueille à compter d'aujourd'hui France volontaire qui pourra chaque année recevoir 800 volontaires, Campus France dont l'espace à Ouagadougou accompagne les étudiants burkinabè dans leurs démarches d'études en France, et le campus de l'innovation de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) qui pourra y développer certaines de ses activités de recherche scientifique où innovation et entrepreneuriat se rencontrent.

Par ailleurs, cette maison propose à son étage, un espace de travail ouvert dénommé le «tiers-lieu», premier du genre à Ouagadougou. Egalement, la Ruche offre à tous ses adhérents une connexion internet haut débit dans le cadre d'un partenariat avec la société Orange Burkina.

Aux dires de M. Jean Yves Le Drian, la dénomination de la Ruche découle de son « bourdonnement d'idées » et de projets au service des startups mais aussi un lieu de gestation pour l'éclosion d'un essaim de jeunes talents du Burkina Faso : «cet espace de services donnera un peu plus encore corps au souhait partagé des autorités des deux pays de renforcer leurs liens pour un Burkina Faso émergent».

Pour le ministre des Affaires étrangères burkinabè, Alpha Barry, cet événement est pour le Burkina Faso d'une importance qui n'est plus à démontrer. Cela, avance-t-il, du fait du public cible de cette maison, des interactions qu'elle facilitera et des opportunités qu'elle offre en termes d'ouverture au monde. «La jeunesse est le moteur des efforts que nos gouvernements fournissent parce que, c'est par elle et d'elle que doivent venir des solutions innovantes et durables aux problèmes actuels» soutient le ministre Barry en indiquant que, «bien formée, bien éduquée, cette jeunesse sait se donner les moyens de porter les aspirations chères et d'activer ainsi des leviers qui contribueront au bien être de la société dans son ensemble».

La philosophie qui sous-tend la création de la maison de la jeunesse pour l'innovation à entendre M. Barry, est en soi une école. Réunir en un même endroit des milliers de jeunes et leur permettre par le biais de l'IRD, de Campus France et de France volontaire de bénéficier de l'accompagnement dont ils ont besoin dans leur démarche académique, d'orientation professionnelle, et dans la formation et la conduite des projets innovants, est une approche nouvelle qui, selon la conviction du ministre Barry, tiendra toutes ses promesses.