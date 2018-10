Algérie: Elim.CAN 2019-Algérie - Ounas reste optimiste

Longtemps écarté de la sélection algérienne, Adam Ounas l'a retrouvé grâce à Djamel Belmadi qui a choisi de l'appeler à l'occasion des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2019.

Entré en jeu contre le Bénin alors que les Fennecs étaient menés, le joueur de Naples a failli égaliser en fin de match sans y parvenir. En dépit de la victoire du Togo chez la Gambie, Ounas reste optimiste, même si l'Algérie se déplacera très prochainement sur Lomé pour affronter les Eperviers.

« On reste très optimistes car on a encore toutes nos chances. C'est vrai que le Togo est allé battre la Gambie et revient dans la course mais on sait aussi qu'on préserve nos chances bien intactes. On a les cartes en main, à nous de bien faire les choses lors des deux prochains matchs. La confiance est là, c'est le plus important. On va travailler encore lors des prochains stages pour progresser et corriger les erreurs », a-t-il confié à Le Buteur.