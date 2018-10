Soudan: Faysal appelle les mouvements armés à revenir à la paix

Kosti — Faysal Hassan Ibrahim, vice-président chargé des affaires du parti au Congres nationale (CN), assistant du président de la République, a appelé tous ceux qui n'ont pas participé au dialogue national et à la campagne de collecte d'armes dans les régions du Nil Bleu et du Sud-Kordofan et des mouvements armés restants au Darfour à revenir à la paix et au dialogue.

Ceci est lorsqu'il s'est adresse ce samedi au lancement de la campagne de construction du parti pour 2019-2024 en présence du Wali de l'Etat du Nil blanc.

Faysal a souligné leur volonté de réaliser et de consolider la paix que la révolution du Salut national cherche à réaliser depuis son premier jour et a fourni le sacrifice de la vie des jeunes et des dirigeants de l'État, annonçant l'acceptation du gouvernement d'ouvrir la voie humanitaire et permettre à l'ONU de fournir une aide humanitaire et de vacciner des enfants et du bétail dans les deux régions à partir des territoires soudanais.

Il a renouvelé l'engagement de l'État à respecter le cessez-le-feu jusqu'à la fin de l'année 2018 et a souligné leur souci de la stabilité politique, de la paix, du développement et de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national.