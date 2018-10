Ethiopie: Rendre justice pour les abus commis à « Jail Ogaden »

Il n'a pas encore été inculpé. Selon les informations disponibles, les autorités n'auraient à ce jour pris aucune mesure pour enquêter sur les dirigeants de la police de Liyu, une force paramilitaire régionale, et d'autres responsables de la région Somali qui seraient impliqués les abus à Jail Ogaden et ailleurs dans la région depuis plusieurs années.

Le 22 août 2018, des responsables de l'État régional Somali ont officiellement fermé la prison Ogaden et annoncé qu'elle serait reconvertie en musée. Le 27 août, des responsables fédéraux ont arrêté le président de cet État régional, Abdi Mohamoud Omar, suspecté de « violations des humains et incitation à des conflits ethniques et religieux dans la région Somali ».

Nairobi — Le gouvernement éthiopien devrait s'engager à ouvrir des enquêtes et à engager des poursuites pénales à l'égard des violations des droits humains commises pendant plusieurs années à « Jail Ogaden », un centre de détention situé dans l'est du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

