Ile Maurice: Jaynarain Meetoo - «L'interculturalité est la voie naturelle dans un pays comme le nôtre»

Quand en 1993 le MMM connaît une nouvelle scission, Jaynarain Meetoo se range aux côtes de Prem Nababsing et d'autres militants pour fonder le Renouveau militant mauricien. Deux ans plus tard, il est nommé ambassadeur à Paris. Commence ainsi une carrière diplomatique qui mènera le militant à la chancellerie de Genève et au hautcommissariat de Londres. Les observateurs s'accordent à dire que l'ambassadeur Meetoo a contribué au rayonnement du pays lors de son passage dans la diplomatie.

Jaynarain Meetoo a toujours entretenu des idées novatrices. Déjà en 1970, avec son ami de toujours, Ramduth Jaddoo, il se joint au Mouvement militant mauricien (MMM), naissant. «Nous savions que nous allions au devant de moments difficiles, mais nous étions motivés par nos convictions et portés par nos rêves.» Notre interlocuteur se désole que de nos jours, les jeunes n'ont plus de rêve d'avenir, ni de grandes ambitions pour la société.

L'ex-ambassadeur est féru de littérature depuis son plus jeune âge. «C'est Daniel Koenig, un enseignant d'une grande générosité, qui m'a donné ce goût pour la culture», confie Jaynarain Meetoo. Il affirme que ses enseignants, au collège Royal de Curepipe, dont Robert D'Unienville, étaient dotés d'un sens inné du devoir de transmission. Il regrette de ne plus trouver cet enthousiasme parmi des enseignants aujourd'hui.

Jaynarain Meetoo a pris du recul après une longue carrière dans l'enseignement, un passage en politique et dix ans au service de la diplomatie. Or, cet homme de grande culture, âgé de 72 ans, est toujours partant pour promouvoir le concept de l'interculturalité.

