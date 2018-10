Madagascar: La campagne électorale sous l'œil des observateurs européens

Cristian Preda fait une allusion aux deux réunions qui se sont tenues mardi 16 et vendredi 19 octobre, au siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Lors de ces rencontres de plusieurs heures, une vingtaine de candidats ont demandé la réouverture de la liste électorale, un report de l'élection présidentielle et même la mise en place d'une transition.

« La campagne est très molle. A Tamatave, sur les trente-six candidats, seuls quatre ont fait des gestes. Certains ont distribué des tee-shirts. On a vu des représentants des candidats qui distribuaient des motos et également d'autres candidats qui ont distribué des programmes politiques. Le reste, c'est l'absence totale. Certains candidats préfèrent passer leur temps au siège de la Céni et faire une confrontation avec les institutions de l'Etat au lieu de faire de la compétition électorale », a-t-il souligné.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.